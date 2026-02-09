Ευρυτανία: Γυμνή και ακέφαλη βρέθηκε η σορός του 59χρονου που το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Ένα αινιγματικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο Καρπενήσι όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων με έναν 59χρονο που βρισκόταν στο όχημα να εντοπίζεται νεκρός.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η κατάσταση που βρέθηκε η σορός του οδηγού ξεδιπλώνει έναν γρίφο για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 08.02.2026, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, σε σημείο πάνω από το ποτάμι, με τις εικόνες του αυτοκινήτου να έχει γίνει μία άμοφρη μάζα να σοκάρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος άνδρας ήταν ψυχικά ασθενής και την προηγούμενη Πέμπτη είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική που νοσηλευόταν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Κατά τις πρώτες έρευνες, πυροσβέστες εντόπισαν σε μικρή απόσταση από το όχημα τη σορό ενός άνδρα, η οποία βρέθηκε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση.

Το άψυχο σώμα του 59χρονου βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, γυμνό και δίχως κεφάλι, που αν και ενδέχεται να δικαιολογείται από το ύψος της πτώσης κάνει τις αρχές να ερευνούν όλα τα σενάρια.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση drone και θερμικών καμερών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα ευρήματα στην περιοχή ή αν στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο.

«Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο», λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο Mega σχολίασε το συμβάν λέγοντας πως η σορός που εντοπίστηκε είναι σε κακή κατάσταση, ωστόσο δικαιολογείται καθώς έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για το συμβάν και την επιχείρηση που στήθηκε μίλησε στο Mega και ο διοικητής Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας.

Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήταν σε ορεινό δύσβατο σημείο.

Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», κατέληξε ο κ. Αράπης.