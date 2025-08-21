Ελλάδα

Ευρυτανία: Νεκρός 56χρονος στο Κάτω Ραπτόπουλο – Τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να ποτίσει τα χωράφια με νερό από το ποτάμι

Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από την περιοχή αλλά εργαζόταν στον Δήμο Περιστερίου
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο/ Παπαδόπουλος Βασίλης /EUROKINISSI

Ένας 56χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ της Τετάρτης (20/08/2025) στο Κάτω Ραπτόπουλο Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, ο 56χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν στην προσπάθειά του να μετακινήσει σωλήνες νερού απο το ποτάμι της περιοχής Κάτω Ραπτόπουλο προκειμένου να ποτίσει τα χωράφια, γλίστρησε στις πέτρες και χτύπησε στο κεφάλι.

Τον άτυχο άνδρα, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή αλλά εργαζόταν στον Δήμο Περιστερίου, βρήκε νεκρό η αδελφή του λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας «εξπρές» του καλοκαιριού - Στους 42 η θερμοκρασία της Παρασκευή
Η αλλαγή του καιρού ξεκινάει από σήμερα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς, ενώ οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo