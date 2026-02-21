Ελλάδα

Ευρυτανία: Σταματούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι λόγω κακοκαιρίας

Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Έρευνες μέσα στα χιόνια στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη
Αγωνία για τον ορειβάτη που αγνοείται στο Βελούχι / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής, οι έρευνες στο Βελούχι, για τον εντοπισμό 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, περίπου στις 17.30 του Σαββάτου (21.02.2026).

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης στο Βελούχι, ο ορειβάτης ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενώ έχουν ενισχυθεί από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα.

Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντικές διασωστικές ομάδες, καθώς και τρία drones, δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής που επιχειρούν να εντοπίσουν ίχνη του αγνοούμενου από αέρος.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες ανεστάλησαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
140
92
91
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο - «Ο γιος μου έχει 15 σκάγια στο πόδι» λέει ο πατέρας του ενός
«Ο δικός μου γιος θα μπει αύριο για χειρουργείο. Δεν κατάλαβαν τι έχει γίνει καθόλου», είπε ο πατέρας του 15χρονου θύματος που δέχτηκε πυρά από την καραμπίνα του 45χρονου
Περιπολικό
Λύκος επιτέθηκε σε παρέα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου
Ο δήμος Αχαρνών συστήνει προσοχή στους εκδρομείς να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, να μην τρέχουν σε περίπτωση συνάντησης με το ζώο αλλά να προσπαθούν να το απωθήσουν με έντονες φωνές και θόρυβο
Λύκος
Καρυστιανού για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών: «Απόλυτη ύβρις, κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών»
«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για να "στηρίξει" ανακριτές και εισαγγελείς, που έχουν επιστρατευθεί για τη συγκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών» γράφει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού 42
Newsit logo
Newsit logo