Ευθύμιος Λέκκας: Η κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα δεν άφησε πιθανότητα να επιζήσει κανείς

Στη φονική κατάρρευση του κτιρίου μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, να επισημαίνει την ιδιαίτερη τρωτότητα των παλιών κτιρίων.

Ο Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κτιρίων της Πλάκας: «Έχουμε να κάνουμε με κτίρια τα οποία δεν είναι χτισμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή σύγχρονα κτίρια. Είναι ιστορικά κτίρια. Είναι κτίρια εδώ και εκατό χρόνια περίπου. Είναι μνημεία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα συγκεκριμένα κτίρια ευάλωτα: «Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα τρωτά, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό. Δεν έχουν δηλαδή κολώνες και υποστυλώματα και δοκάρια. Είναι από τούβλα συνήθως, τα οποία δεν υποστηρίζονται».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο κατέρρευσε το κτίριο μετά την έκρηξη, περιγράφοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν για τις δυνάμεις διάσωσης: «Η κατάρρευση ήταν υπό μορφή επιπέδου. Δηλαδή συντρίμμια τα οποία δεν άφηναν κανένα ελεύθερο χώρο για να έχουμε την πιθανότητα να επιζήσει κάποιος κάτω από τα ερείπια».

«Οι άντρες της ΕΜΑΚ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια με πολύ δύσκολες συνθήκες», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «εκατέρωθεν του κτιρίου που κατέρρευσε ήταν κτίρια με οριακή ισορροπία» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το δεξιά κτίριο στηριζόταν σε ένα ξύλινο παράθυρο ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επικίνδυνη ήταν η επέμβαση που έκαναν οι άντρες της ΕΜΑΚ μέσα σε αυτό το χώρο» είπε.

Επόμενο κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, είναι να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο μπορούν να διασωθούν και να καταστούν ασφαλή τα κτίρια που έχουν επηρεαστεί: «Η πρώτη δράση είναι αυτή που έχει δρομολογηθεί. Δηλαδή να δούμε πώς θα διασώσουμε τα κτίρια και πώς θα τα καταστήσουμε ασφαλή».

Όπως τόνισε, πρόκειται για «μία πολύ δύσκολη επέμβαση» και «μία πολύ δύσκολη εξίσωση το να ανακτήσουν αυτά τα κτίρια τη στατικότητά τους, γιατί είναι σε οριακή κατάσταση».

Το παλιό κέντρο της Πλάκας

Με αφορμή την τραγωδία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έθεσε και το ζήτημα ενός συνολικότερου σχεδιασμού για τα ιστορικά κέντρα των ελληνικών πόλεων: «Σε ιστορικά κέντρα, όπως η Πλάκα, πρέπει ουσιαστικά να δούμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Φυσικούς κινδύνους, ανθρωπογενείς κινδύνους».

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να υπάρξει συνολική καταγραφή των κτισμάτων: «Να χαρτογραφήσουμε ουσιαστικά τον δομημένο ιστό όλης της Πλάκας. Να δούμε τι κτίρια υπάρχουν, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών».

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, η καταγραφή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την εκτίμηση τόσο των κινδύνων όσο και της τρωτότητας των κατασκευών και των υποδομών.

«Με βάση την εκτίμηση των κινδύνων και την εκτίμηση της τρωτότητας των κατασκευών, των υποδομών κτλ., να μπορέσουμε να συνθέσουμε ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης διακινδύνευσης μέσα στην Πλάκα», σημείωσε.