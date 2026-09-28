Υποκλοπές: Ο Στέλιος Κούλογλου μηνύει την ισραηλινή εταιρεία NSO για παρακολούθησή του με το παράνομο λογισμικό Pegasus 

Ακόμα μια μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε σήμερα (28.09.2026) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από τον δημοσιογράφο Στέλιο Κούλογλου. Ο πρώην ευρωβουλευτής συνοδευόταν από τον δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσσέ και η μήνυση του αφορά στο κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus και όχι το Predator. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αποδεδειγμένα η τηλεφωνική του συσκευή παγιδεύτηκε από το εν λόγω παράνομο λογισμικό, την περίοδο που ο ίδιος διετέλεσε ευρωβουλευτής.

«Τη συσκευή αυτή χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα που συμμετείχα ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Pegasus, Predator και άλλων αντίστοιχων λογισμικών παρακολούθησης (PEGA Committee). Η παραβίαση της συσκευής μου διαπιστώθηκε κατόπιν εξειδικευμένης εγκληματολογικής εξέτασης (forensic analysis) που διενεργήθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο Citizen Lab της Σχολής Παγκόσμιων Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής Munk του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Η εξέταση αυτή κατέδειξε ότι η συσκευή μου μολύνθηκε επιτυχώς με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στις ή περί τις 21 Οκτωβρίου 2022, καθώς και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου 2023», επισημαίνει σχετικά στη μήνυσή του ο πρώην ευρωβουλευτής, Στέλιος Κούλογλου.

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Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρίας NSO για τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Σε δήλωσή του ο κ. Κούλογλου ανέφερε ότι «είναι πολύ δυσάρεστο να παρακολουθείται η προσωπική του ζωή που είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανθρώπου» και συμπλήρωσε ότι το θέμα των υποκλοπών αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τα θύματα παρακολούθησης. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι οι δύο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του συνέπεσαν με κρίσιμες συνεδριάσεις της PEGA, στις οποίες μετείχε.