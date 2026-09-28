Ελλάδα

Πλάκα: Οι έρευνες, ο ηλεκτρικός σπινθήρας και η πηγή της διαρροής – Όλα τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες αναμένεται να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις φυσικού αερίου
Το ισοπεδωμένο κτίριο στην Πλάκα
Το ισοπεδωμένο κτίριο στην Πλάκα (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα την Παρασκευή (25.9.26), όπου έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα συνεχίζονται, ενώ από το πρωί της Δευτέρας βρίσκονται στο σημείο κλιμάκια της ΔΑΕΕ, της Πολεοδομίας Αθηνών και της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου που πραγματοποιούν ελέγχους και προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη και έξι άνθρωποι έχασαν άδοξα τη ζωή τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η ασφάλεια των κτιρίων που επλήγησαν, αλλά και η στατικότητα των κτιρίων που βρίσκονται γύρω από τα συντρίμμια.

Οι έρευνες αναμένεται να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Το επικρατέστερο σενάριο με την ηλικιωμένη

Το σενάριο που εξετάζουν μέχρι στιγμής οι Αρχές είναι το εξής:

  • Εικάζεται ότι υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο για άγνωστο χρονικό διάστημα.
  • Δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα αερίου στον αέρα
  • Στις 7:35 το πρωί της Παρασκευής η ηλικιωμένη ξύπνησε και πήγε στο μπάνιο, όπου άναψε το φως
  • Ο ηλεκτρικός σπινθήρας φαίνεται να ήταν αυτός που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και γι’αυτό η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε στον μπάνιο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω μένουν να διαπιστωθούν από την επίσημη έρευνα των Αρχών.

Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις φυσικού αερίου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο δικαστικός πραγματογνώμονας μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προτού εξαχθεί συμπέρασμα για την αιτία της έκρηξης.

Ο ίδιος αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για τον τρόπο κατασκευής του κτιρίου. Μετά τον καθαρισμό του χώρου, όπως ανέφερε, είναι πλέον ορατά και υποστυλώματα, στοιχείο που δείχνει ότι το κτίριο ενδέχεται να ήταν πιο στιβαρό από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Στα γειτονικά κτίρια φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν ενισχύσεις με πρόσθετα υποστυλώματα, κάτι που, κατά τον κ. Νικολάκο, δείχνει ότι είχαν υπάρξει ζητήματα που οδήγησαν σε παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ο πραγματογνώμονας επισήμανε ότι δεν είναι ορατές εξωτερικά οι οδεύσεις των σωληνώσεων και εκτίμησε ότι ενδεχομένως το οριζόντιο τμήμα της σωλήνωσης να είναι θαμμένο.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως εξήγησε, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία των σωληνώσεων από διάβρωση και μηχανικές καταπονήσεις, αλλά και ως προς τη δυνατότητα ελέγχου τους.

Ξεκαθάρισε ότι από την εικόνα δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε κατασκευαστεί σωστά: «Δεν το ξέρω, θα το βρει η έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαρροή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου, ακόμη και από το ισόγειο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να εξεταστεί συνολικά το δίκτυο και να συνδυαστούν όλα τα ευρήματα.

«Ένα γρήγορο σενάριο μπορεί να αγνοήσει ενδείξεις που θα πρέπει να ελεγχθούν», τόνισε ο πραγματογνώμονας.

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