Ελλάδα

Τεράστιος διπλός υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο – Εντυπωσιακό βίντεο από το φαινόμενο

Οι δύο υδροστρόβιλοι παρέμειναν για αρκετή ώρα ορατοί, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες
Ο υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο
Ο υδροστρόβιλος ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο
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Ένα εντυπωσιακό αλλά και τρομακτικό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Κουφονήσι και την Κέρο, αφού τεράστιος διπλός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του χθες (27/9/2026) το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα δύο νησιά.

Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο από κατοίκους και επισκέπτες των Κουφονησίων με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα και να δημιουργούν ένα εξωπραγματικό σκηνικό.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, καθώς οι δύο υδροστρόβιλοι παρέμειναν για αρκετή ώρα ορατοί, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες.

O υδροστρόβιλος είναι μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα και συμπυκνωμένων υδρατμών που σχηματίζεται πάνω από μια υδάτινη επιφάνεια, όπως η θάλασσα ή μια μεγάλη λίμνη. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ανεμοστρόβιλο της θάλασσας.

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