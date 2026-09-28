Γιώργος Μαζωνάκης: Αρνείται τη μέθη η 56χρονη γιατρός, παίρνει αποστάσεις ο σύζυγός της – Στον ανακριτή ακόμα μια νοσηλεύτρια 

Επιμένει να αρνείται η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός του Κολωνακίου ότι χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τα στοιχεία και τη μαρτυρία δύο νοσηλευτριών για χορήγηση μέθης στον αγαπημένο τραγουδιστή από την γιατρό, η ίδια μέσα από τη φυλακή φέρεται να το αρνείται πεισματικά.

Σε ό,τι αφορά τον 58χρονο προφυλακισμένο γιατρό, φέρεται να αποδέχεται την ύπαρξη των παράνομων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μιας και είναι και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επαναλαμβάνει μονότονα ότι ειδοποιήθηκε για την ανακοπή του Μαζωνάκη μετά τις 16.00 της 9ης Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει απόσταση από το ζήτημα της μέθης, «δείχνοντας» αποκλειστικά προς την πλευρά της συζύγου του για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ακόμα μια νοσηλεύτρια του ιατρείου για το τι συνέβη το μοιραίο μεσημέρι μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που ζήτησε ο ανακριτής.

Στο στόχαστρο της έρευνας του δεν έχουν μπει μόνο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αλλά και άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν μπλεγμένα στο κουβάρι των ενεργειών που έφεραν το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.