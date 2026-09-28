Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Αρνείται τη μέθη η 56χρονη γιατρός, παίρνει αποστάσεις ο σύζυγός της – Στον ανακριτή ακόμα μια νοσηλεύτρια 

Στον ανακριτή ακόμα μια νοσηλεύτρια - Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που ζήτησε ο ανακριτής
H 56χρονη γιατρός
H 56χρονη γιατρός (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επιμένει να αρνείται η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός του Κολωνακίου ότι χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τα στοιχεία και τη μαρτυρία δύο νοσηλευτριών για χορήγηση μέθης στον αγαπημένο τραγουδιστή από την γιατρό, η ίδια μέσα από τη φυλακή φέρεται να το αρνείται πεισματικά. 

Σε ό,τι αφορά τον 58χρονο προφυλακισμένο γιατρό, φέρεται να αποδέχεται την ύπαρξη των παράνομων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μιας και είναι και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επαναλαμβάνει μονότονα ότι ειδοποιήθηκε για την ανακοπή του Μαζωνάκη μετά τις 16.00 της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει απόσταση από το ζήτημα της μέθης, «δείχνοντας» αποκλειστικά προς την πλευρά της συζύγου του για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ακόμα μια νοσηλεύτρια του ιατρείου για το τι συνέβη το μοιραίο μεσημέρι μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που ζήτησε ο ανακριτής.

Στο στόχαστρο της έρευνας του δεν έχουν μπει μόνο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αλλά και άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν μπλεγμένα στο κουβάρι των ενεργειών που έφεραν το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
303
180
126
122
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν βρέθηκε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο μετά τον θάνατό του», λέει η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του ΙΣΑ
Νέα ερωτήματα εγείρονται αφού νοσηλεύτρια είχε αποκαλύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει υδροθεραπεία στο ιατρείο την προηγούμενη μέρα από τον θάνατό του
Γιώργος Μαζωνάκης
Νέα καταγγελία για τους γιατρούς του Γιώργου Μαζωνάκη - Έπεισαν γυναίκα να κάνει αποτοξίνωση δίνοντας 350 ευρώ για να μην εμφανίσει καρκίνο
Η γυναίκα επισκέφθηκε την γιατρό μετά από αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής - Την έπεισε να ξεκινήσει «θεραπεία» με ειδικά ζυμαρικά και βιταμίνες από το εξωτερικό για να «καθαρίσει» και να χάσει κιλά
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Στέλιος Κούλογλου μηνύει την ισραηλινή εταιρεία NSO για παρακολούθησή του με το παράνομο λογισμικό Pegasus 
Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρίας – Μεταξύ των αδικημάτων που περιλαμβάνονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα
Στέλιος Κούλογλου
Εφιαλτικές στιγμές για 34χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ντελιβεράς της επιτέθηκε και την βίασε μέσα στο AirBnb ενώ κοιμόταν
Ο δικηγόρος της 34χρονης, Τέλλος Αγαπηνός, μιλά στο newsit.gr καταγγέλλοντας πως η εταιρεία αρνείται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη
Sad woman sitting alone, woman on the bed, stress, suicidal thoughts, human trafficking 9
Newsit logo
Newsit logo