Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν βρέθηκε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο μετά τον θάνατό του», λέει η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του ΙΣΑ

Νέα ερωτήματα εγείρονται αφού νοσηλεύτρια είχε αποκαλύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει υδροθεραπεία στο ιατρείο την προηγούμενη μέρα από τον θάνατό του
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Όλο και πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τι οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τέταρτη 9 Σεπτεμβρίου, με την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου να θέτει ακόμα ένα ερώτημα. Όπως αναφέρει στο ERTnews όταν έγινε ο έλεγχος του ιατρείου την επόμενη μέρα, δεν βρέθηκε κανέναν μηχάνημα υδροθεραπείας που υποτίθεται ότι χρησιμοποίησαν οι γιατροί στον Μαζωνάκη την προηγούμενη του θανάτου του. Άρα πως, που και με ποιο μηχάνημα έγινε η θεραπεία αυτή;

Όπως είπε Πολυτίμη Λεονάρδου, στον ίδιο χώρο του ιατρείου το Κολωνάκι είχε καταγραφεί αντίστοιχο μηχάνημα σε έλεγχο του ΙΣΑ που είχε διενεργηθεί τον Νοέμβριο του 2025, όχι όμως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου που έγινε ξανά ο έλεγχος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την αυτοψία στο ιατρείο ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός ανέφερε πως το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν χαλασμένο, είχε απομακρυνθεί και ο χώρος είχε μετατραπεί σε χώρο λήψης ιστορικού. «Εκεί ήταν μόνο ο γιατρός σε ένα ιδιόμορφο παθολογικό ιατρείο στο οποίο σαν ασθενής δεν θα ήθελα να μου πάρουν ούτε την πίεση» τόνισε η ίδια.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η γιατρός διατύπωσε το ερώτημα πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια, φέρεται να έγινε την παραμονή της πλασμαφαίρεσης.

Η κα Λεονάρδου είπε χαρακτηριστικά πως η γιατρός δεν ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία. «Δήλωσε ότι την προηγουμένη της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση και ζήτησε τη βοήθειά της και ότι την επόμενη μέρα επανήλθε για τη μοιραία θεραπεία. Σε εμάς δεν δήλωσε ότι υπεβλήθη σε υδροθεραπεία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κλιμάκιο είχε ελέγξει όλους τους χώρους του ιατρείου και είχε προχωρήσει σε πλήρη φωτογραφική καταγραφή του εξοπλισμού που βρισκόταν εκεί κατά τον χρόνο του ελέγχου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι τα κλιμάκια του ΙΣΑ δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες

Η γιατρός επανέλαβε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ υποστήριξε ότι τυχόν παραβάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο είχε μιλήσει στο Live News στο ΜEGA υποστηρίζοντας ότι την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τη μοιραία πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει και είχε κάνει υδροθεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο της οδού Καρδνεάδου.

«(Ο Μαζωνάκης) μπήκε στη γιατρό και μετά από καμιά ώρα περίπου ζήτησε να κάνει υδροθεραπεία», είπε η νοσηλεύτρια η οποία υποστηρίζει ότι ήταν εκείνη που του έκανε τη θεραπεία.

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