Εύβοια: Αγριογούρουνα ακολουθούσαν διανομέα για αρκετά μέτρα μέσα στη νύχτα

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στην Εύβοια, όταν αγριογούρουνα έκοβαν βόλτες ανενόχλητα. Ο οδηγός που εκτελούσε διανομή φαγητού βρέθηκε να έχει μια… απρόσμενη συνοδεία στον δρόμο.

Το πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026) στην Εύβοια, όταν οδηγός που εκτελούσε διανομή φαγητού βρέθηκε να έχει παρέα τα αγριογούρουνα, σύμφωνα με το evima.

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Μια αγέλη αγριογούρουνων κινείται μπροστά από το όχημα του διανομέα, ακολουθώντας την ίδια πορεία για αρκετά μέτρα μέσα στο σκοτάδι, όπως δείχνει το βίντεο.

Το βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη σπάνια συνάντηση, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται να γίνει viral στα social media.

Τα αγριογούρουνα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε περιοχές της Εύβοιας, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, καθώς η παρουσία τους στους δρόμους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.