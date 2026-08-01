Εύβοια: Φίδι δύο μέτρων εντοπίστηκε σε αποθήκη σπιτιού

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026) στον Μαλακώντα στην Εύβοια, όταν ένα φίδι μήκους περίπου δύο μέτρων εντοπίστηκε μέσα σε αποθήκη κατοικίας.

Το φίδι που βρέθηκε στην Εύβοια ήταν ένας λαφιάτης, μη δηλητηριώδες και προστατευόμενο είδος, για την απομάκρυνση του οποίου κινητοποιήθηκαν εθελοντές έπειτα από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

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Στο σημείο έσπευσαν μέλη του συλλόγου FetesClub 4×4, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση περισυλλογής του ερπετού.

Με προσεκτικούς χειρισμούς, οι εθελοντές κατάφεραν να απομακρύνουν τον λαφιάτη χωρίς να κινδυνεύσουν οι κάτοικοι ή το ίδιο το ζώο.

Στη συνέχεια, το φίδι μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένη δασική περιοχή και απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

Η εμφάνιση φιδιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν θεωρείται ασυνήθιστη κατά τους θερινούς μήνες. Ο λαφιάτης είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.