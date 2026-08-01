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Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία, στην περιοχή Κουνουπέλι: Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα

Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, κινητοποιήθηκαν άμεσα τα οχήματα που βρίσκονταν σε ετοιμότητα στο Ψάρι και στο Κοτύχι
Ηλεία
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Ηλεία, στην περιοχή Κουνουπέλι, το απόγευμα του Σαββάτου (01.08.2026)

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στην Ηλεία σήμερα, περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν τρεις υδροφόρες και δύο χωματουργικά μηχανήματα έργου του Δήμου Ανδραβιδας – Κυλλήνης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, κινητοποιήθηκαν άμεσα τα οχήματα που βρίσκονταν σε ετοιμότητα στο Ψάρι και στο Κοτύχι, ενώ εστάλησαν και πρόσθετες δυνάμεις.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας .

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