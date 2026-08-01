Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ – Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Υποχωρούν από αύριο (02.08.2026) οι θυελλώδεις άνεμοι που άγγιξαν τα 9 και τα 10 μποφόρ στα πελάγη μέσα στην εβδομάδα, ενισχύοντας την εκδήλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με αύξηση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.