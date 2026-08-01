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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές στην περιοχή

Η Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπές και αλλαγές στην κυκλοφορία σε έξι σημεία, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό (Φωτογραφία αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (01.08.2026) σε ισχύ στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να προχωρεί σε εκτροπές της κυκλοφορίας σε σειρά οδικών αξόνων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό κρίθηκαν αναγκαίες εξαιτίας της φωτιάς, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να προστατευθούν οι οδηγοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στην επαρχιακή οδό Οινόης–Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, από το ύψος της Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια, καθώς και από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα προς Ψάθα.

Εκτροπή εφαρμόζεται ακόμη στην οδό Αγίου Γεωργίου, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Ελευσίνας–Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό ΤΙΤΑΝ.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος, στον οικισμό Αγιος Νεκτάριος, προς Κρύο Πηγάδι, καθώς και από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διέλευση από την ευρύτερη περιοχή.

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