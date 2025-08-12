Εύβοια: Φορτηγό πλοίο αναγκάστηκε να δέσει σε παραλία λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δυνατοί άνεμοι και πολλά μποφόρ, χαρακτηρίζουν τις τελευταίες ώρες το «σκηνικό του καιρού» στην Εύβοια, με αποτέλεσμα φορτηγό πλοίο να αναγκαστεί να δέσει σε παραλία.

Το φορτηγό πλοίο που φέρει ελληνική σημαία, και κάνει κατά βάση δρομολόγια εντός της χώρας, δεν κατάφερε να περάσει το Καβοντόρο εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων και αναγκάστηκε να δέσει εκτάκτως στην παραλία του Αλμυροποτάμου στην Εύβοια, σύμφωνα με το evima

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα του καραβιού, με το μεγάλο του όγκο και το ιδιαίτερο σκαρί, να αγκυροβολεί «σε απόσταση αναπνοής» από την ακτή, αποτέλεσε απρόσμενο και εντυπωσιακό θέαμα για τους λουόμενους της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με έκπληξη την διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως για σήμερα Δευτέρα 12 Ιουλίου η ΕΜΥ είχε προβλέψει πρόσκαιρα τοπικά θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους και μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.