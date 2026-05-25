ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμα μια καταδίκη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα – Ενοχή για 13 κατηγορουμένους 

Ένοχοι για απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό πλημμελήματος και σειρά άλλων πλημμεληματικών κατηγοριών κατά περίπτωση, κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών 13 από τους 25 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα, για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με αναστολή μετά την ενοχή τους για απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αναγνώρισε σε όλους τους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τη δικογραφία που έφτασε στη δικαιοσύνη, μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δίκη παραπέμφθηκαν συνολικά 32 κατηγορούμενοι, αγρότες στο επάγγελμα. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι 7 από τους 32 ζήτησαν να χωριστεί η δίκη και να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση, αφού εντωμεταξύ επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα 165 χιλιάδες ευρώ που εισέπραξαν και για τα οποία κατηγορήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως πέρα για απάτη κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 120.000 ευρώ, η δικογραφία περιλάμβανε πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία για τους 7 και ακολούθως επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Τους καταδίκασε σε ποινές από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο επίσης αποφάσισε τη κατάσχεση του ποσού των 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώτου κατηγορούμενου, ενώ για τους υπόλοιπους αποφάσισε την αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση που γίνεται για υπόθεση που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επί της ουσίας συνιστά ομολογία διάπραξης απάτης.

Οι υπόλοιποι 25 κατηγορούμενοι δικάστηκαν για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σειρά άλλων πλημμελημάτων.

Η υπόθεση αφορά σε μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι από περιοχές της Β. Ελλάδας, μέσω ψευδών δηλώσεων την τριετία 2016 έως 2018, για τις οποίες συνολικά απέσπασαν περισσότερα από 250.000 ευρώ.

Κανείς από τους κατηγορούμενους δεν παρέστη στο δικαστήριο, αλλά άπαντες εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.