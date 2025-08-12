Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι παρέσυραν πολίτη με σανίδα SUP – Τον έσωσε διερχόμενο σκάφος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025) στο Λιμενικό Σώμα για περιστατικό παράσυρσης πολίτη με σανίδα SUP στην Εύβοια, λόγω ισχυρών ανέμων έντασης 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 14:15 το Λιμενικό Σώμα Αλιβερίου στην Εύβοια ζήτησε την κινητοποίηση της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312 για τον εντοπισμό του πολίτη, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ποντικού και ακτής Νηρέως.

Το διασωστικό σκάφος με δύο άτομα πλήρωμα έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας, ενημερώθηκε ότι ο πολίτης είχε ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια στην ακτή από παραπλέον σκάφος. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι όσοι ασχολούνται με το SUP και άλλα θαλάσσια σπορ πρέπει να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσουν, ειδικά όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.