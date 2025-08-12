Ελλάδα

Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι παρέσυραν πολίτη με σανίδα SUP – Τον έσωσε διερχόμενο σκάφος

Συναγερμός στο Λιμενικό – Ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας για τον εντοπισμό του
Σανίδα SUP
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025) στο Λιμενικό Σώμα για περιστατικό παράσυρσης πολίτη με σανίδα SUP στην Εύβοια, λόγω ισχυρών ανέμων έντασης 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 14:15 το Λιμενικό Σώμα Αλιβερίου στην Εύβοια ζήτησε την κινητοποίηση της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312 για τον εντοπισμό του πολίτη, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ποντικού και ακτής Νηρέως.

Το διασωστικό σκάφος με δύο άτομα πλήρωμα έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας, ενημερώθηκε ότι ο πολίτης είχε ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια στην ακτή από παραπλέον σκάφος. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς.

Η ομάδα S.A.R.-312 στην Εύβοια
Η ομάδα S.A.R.-312 στην Εύβοια / Πηγή: evima.gr
Η ομάδα S.A.R.-312 στην Εύβοια
Η ομάδα S.A.R.-312 στην Εύβοια / Πηγή: evima.gr

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι όσοι ασχολούνται με το SUP και άλλα θαλάσσια σπορ πρέπει να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσουν, ειδικά όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

