Εύβοια: Νεκρός άνδρας σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας – Εικόνες που σοκάρουν

Πτώμα άνδρα σε πιλοτή στη Χαλκίδα
Πτώμα άνδρα σε πιλοτή στη Χαλκίδα

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά σε πιλοτή σπιτιού στη Χαλκίδα το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025). Η αστυνομία της πρωτεύουσας της Εύβοιας εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παίρνει καταθέσεις από ανθρώπους της γειτονιάς.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το πτώμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε πιλοτή σπιτιού στο κέντρο της Χαλκίδας πίσω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο νεκρός είχε αίματα στο κεφάλι του.

Το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Επί τόπου έσπευσε και η σήμανση.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

 

Στη σορό του άνδρα θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να ριχτεί φως στις συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

