Γεωργιάδης: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Ο υπουργός υγείας διευκρίνισε πως έδωσε εντολή στις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ να μείνουν σε εγρήγορση καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε ανήλικους αυτήν την περίοδο
Δύο ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, μία νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου έχει συνταράξει μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026) στο Εrtnews, αποκάλυψε πως το βράδυ της Τετάρτης ακόμη ένα ανήλικο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία άλλη πληροφορία για την απόπειρα αυτοκτονίας ή για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

Διεύκρινισε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες.

Αυτό άλλωστε δείχνουν και τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της «Κλίμακα» που κατέγραψαν αύξηση στις αυτοκτονίες σε παιδιά ηλικίας από 15 έως 19 χρόνων.

Μάλιστα, τους πρώτους μήνες του 2026 ένα παιδί ηλικίας από 12 έως 14 χρόνων και 8 παιδιά από 15 έως 19 χρόνων έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους, τη στιγμή που όλο το 2025 καταγράφονταν συνολικά 7 αυτοκτονίες.

Παιδοψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις κρυφές μάχες που δίνουν οι ανήλικοι στις ημέρες μας, και μπορεί να τους οδηγήσουν σε κατάθλιψη, διαταραχές άγχους αλλά και σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Όσον αφορά το τραγικό και αδιανόητο περιστατικό στην Ηλιούπολη, η 17χρονη συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κορμί της. Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί για την 17χρονη φίλη της που από την πτώση, υπέκυψε στα τραύματά της.

