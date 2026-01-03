Ελλάδα

Εύβοια: Τέσσερις νέοι εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια και τις λάσπες στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Οι νεαροί γύρισαν πίσω με ασφάλεια και χωρίς κανέναν τραυματισμό
αυτοκίνητο
Το εγκλωβισμένο αυτοκίνητο στην Εύβοια / φωτό evima.gr

Μία τρομακτική περιπέτεια έζησαν 4 νεαροί, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια, όταν το αυτοκίνητό τους ακινητοποιήθηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Ευτυχώς εκείνοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασφάλεια μετά από λίγη ώρα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η παρουσία χιονιού και έντονης λάσπης εμπόδισε το αυτοκίνητό τους να προχωρήσει, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αποκλεισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Εύβοιας.

Νωρίς το πρωί, ο σύλλογος fetesclub 4×4 ενημερώθηκε για το περιστατικό τόσο από την Πανελλαδική Ομάδα Βοήθειας 4×4 όσο και μέσω μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στη σελίδα του συλλόγου στα social media.

Όταν το περιστατικό έγινε αντιληπτό σήμανε αμέσως συναγερμός και οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου, με τη συγκρότηση ομάδας που ξεκίνησε με πλήρως εξοπλισμένο όχημα κατάλληλο για δύσβατες περιοχές και δύσκολες οδικές συνθήκες.

αυτοκίνητο
Το σημείο που εγκλωβίστηκαν οι νεαροί / φωτό evima.gr

Μετά την δύσκολη επιχείρηση, η ομάδα κατάφερε να προσεγγίσει τους νεαρούς και να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό τόσο των ίδιων όσο και του αυτοκινήτου τους. Δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, ενώ οι τέσσερις νεαροί μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Ελλάδα
