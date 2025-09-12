Εύβοια: Του άνοιξαν το κεφάλι με φτυάρι μέσα σε νεκροταφείο – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Εύβοια, την Πέμπτη 11.09.2025, όταν ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση μέσα σε νεκροταφείο στην Χαλκίδα και μάλιστα τον χτύπησαν με φτυάρι στο κεφάλι.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στο Κοιμητήριο στο Πέι Δοκού στη Χαλκίδα. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, οι δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν στον νεαρό, χτυπώντας τον στο κεφάλι με φτυάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του θύματος, έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του αιμόφυρτο, αντιδρώντας βίαια, και σπάζοντας τα τζάμια των αυτοκινήτων των αλλοδαπών με αιχμηρό αντικείμενο.

Η αστυνομία, και συγκεκριμένα η ομάδα ΔΙΑΣ, έφτασε άμεσα στην περιοχή και προχώρησε στη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.

Οι επτά συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με τις έρευνες να συνεχίζονται.