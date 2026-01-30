Εύβοια: Βγήκαν μαχαίρια στη Χαλκίδα για μία κοπέλα – 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τέσσερις τραυματίες από μαχαίρι μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα της Παρασκευής (30.01.2026). Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, νερά αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα πήραν μέρος σε συμπλοκή στην περιοχή της Δροσιάς στη Χαλκίδα.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανδρών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο.

Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μία κοπέλα.

Ευτυχώς η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.