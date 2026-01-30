Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εύβοια: Βγήκαν μαχαίρια στη Χαλκίδα για μία κοπέλα – 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο
Μαχαίρι
φωτογραφία αρχείου

Τέσσερις τραυματίες από μαχαίρι μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα της Παρασκευής (30.01.2026). Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, νερά αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα πήραν μέρος σε συμπλοκή στην περιοχή της Δροσιάς στη Χαλκίδα.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανδρών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο.

Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μία κοπέλα.

Ευτυχώς η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
86
75
74
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα
Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo