Θρίλερ στη Βάρδα Ηλείας: Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε αποθήκη

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Βάρδα Ηλείας καθώς εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε αποθήκη της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, η σορός που βρέθηκε σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλείαε, βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση και φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

