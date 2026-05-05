Υποκλοπές: Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προανήγγειλαν τα μέλη του ΔΣΑ, επιμένοντας στη σκληρή γλώσσα κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του Κράτους Δικαίου, κανείς δε δικαιούται να σιωπήσει», σημείωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διατυπώνοντας κατηγορηματικά την αντίθεσή του ΔΣΑ κατά της διάταξης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα των υποκλοπών μίλησε για «θεσμική εκτροπή» και προανήγγειλε συνέχιση των νομικών ενεργειών για τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι επιτακτική η ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν», ανέφερε ο κ. Κουτσόλαμπρος και έψεξε την εισαγγελική κρίση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών για περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών.

«Η πράξη του κ. Τζαβέλλα μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθόσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο Κράτος Δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το χρονικό διάστημα των παρακολουθήσεων και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στο χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

«Διερευνούμε τη δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως δικηγορικός σύλλογος», τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Κουτσόλαμπρος, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο σύλλογος θα στηρίξει τα θύματα των υποκλοπών και τους δικηγόρους τους σε επόμενες νομικές ενέργειες που θα θελήσουν να προχωρήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το δικηγορικό σώμα μετ’ επιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδικεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατά νόμο ευθυνών. Για αυτό προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους τους σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων», επεσήμανε ο κ. Κουτσόλαμπρος.

Στο θέμα της ενδεχόμενης προσφυγής στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αναφέρθηκε αναλυτικά ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Νίκος Αλιβιζάτος. «Για τη διάταξη του κ. Τζαβέλλα υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι είναι ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια», είπε ο κ. Αλιβιζάτος και συμπλήρωσε ότι «αξίζει να δώσουμε τη μάχη θεσμικά και όχι καταγγέλλοντας».

Ο κ. Αλιβιζάτος αναφέρθηκε στις δύο υποθέσεις για τις οποίες Έλληνες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και την προσφυγή για την υπόθεση των ανεξάρτητων αρχών. Για την προσφυγή Ανδρουλάκη για τη μη εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ ζητώντας την ενημέρωση του από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης του, ο ομότιμος καθηγητής σημείωσε ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από το ΕΔΔΑ ως μείζονος προτεραιότητας και βρίσκεται ακόμα κατά το στάδιο της ανταλλαγής υπομνημάτων».

Ο κ. Αλιβιζάτος, κατά την τοποθέτησή του, εξαπέλυσε πυρά κατά της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι « η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη μάχη της ζωής της και για την μια υπόθεση και για την άλλη. Δεν εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση γιατί κατ’ ουσίαν δε γουστάρουμε», επεσήμανε σε σκληρή γλώσσα ο κ. Αλιβιζάτος.

«Να απελευθερωθεί το Σύνταγμα»

Δήλωση στήριξης στα θύματα των παρακολουθήσεων υπέβαλε και ο πρώην Πρόεδρος ΔΣΑ και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης. «Ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε τα πάντα για να παρεμποδίσει τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, είπε κατηγορώντας τον κ. Τζαβέλλα για το χειρισμό του στην υπόθεση.

Ο κ. Ρουπακιώτης ζήτησε την «απελευθέρωση του Συντάγματος» αναφορικά με τις προβλέψεις για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. «Πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητα από κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να πιεστούν τα πολιτικά κόμματα ώστε να ελευθερωθεί το Σύνταγμα», επεσήμανε ο πρώην Υπουργός.

Ο κ. Ρουπακιώτης θέλησε όμως να απαντήσει και στις επικρίσεις που δέχτηκε ο ΔΣΑ από την Ενωση Εισαγγελέων για την παρέμβασή του στην υπόθεση, ρίχνοντας «βέλη» προς τα μέλη της συνδικαλιστικής ένωσης εισαγγελικών λειτουργών. «Μας λένε να μην παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη και ποιοι παρεμβαίνουν; Αυτοί που το κάνουν…», σημείωσε με νόημα ο πρώην Υπουργός.

Θ. Μαντάς: «Τώρα ξεκινάμε»

Το μείζον ζήτημα των στενότατων χρονικών ορίων πριν ολοκληρωθεί η παραγραφή των αδικημάτων για τους τέσσερις καταδικασθέντες και όσους θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης άλλων πράξεων, επεσήμανε ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Θεόδωρος Μαντάς. «Ήδη έχουν παραγραφεί επιμέρους πράξεις και οι υπόλοιπες παραγράφονται μέσα στους επόμενους δύο μήνες», ανέφερε ο γνωστός ποινικολόγος και τόνισε οι ενέργειες του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών «τώρα ξεκινούν» για τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Η συνέντευξη τύπου δόθηκε μετά το έκτακτο ψήφισμα του ΔΣΑ της 29ης Απριλίου για τις υποκλοπές, με το οποίο η πλειοψηφία των μελών ζήτησε την παραίτηση του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΣΑ, στην εισαγωγική του τοποθέτηση μίλησε για «ιστορική απόφαση που άνοιξε το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης». Ο κ. Καρετσος επεσήμανε ότι ο κ. Τζαβελλας που ανέλαβε να διερευνήσει αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπείας προκειμένου να ανοίξει νέος γύρος διερεύνησης της υπόθεσης, θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί καθώς την επίδικη περίοδο υπήρξε εισαγγελέας της ΕΥΠ.

Για «πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος», έκανε λόγο η Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλη.