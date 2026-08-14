Τροχαίο στη Χαλκιδική Επέστρεψε στη Μολδαβία η 7χρονη που έχασε την οικογένειά της στην άσφαλτο – Συγκινεί η θεία του παιδιού

Έναν μήνα μετά από το τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική το οποίο της στέρησε τους γονείς και τη μόλις 6 μηνών αδελφή της, η 7χρονη Πατρίτσια επέστρεψε στην πατρίδα της, τη Μολδαβία την Παρασκευή (14.08.2026).

Η διακομιδή της 7χρονης που έχασε την οικογένειά της στο τραγικό τροχαίο της 15ης Ιουλίου στη Χαλκιδική άρχισε το πρωί της Παρασκευής με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία στην Ελλάδα και ήταν επανδρωμένο με τετραμελή εξειδικευμένη τετραμελή ομάδα.

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Ξεκίνησε από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Κισινάου.

Στον ασφαλή επαναπατρισμό του μικρού κοριτσιού συνέβαλε καθοριστικά και ο πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιώργος Παλάζης.

Ο αποχαιρετισμός ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός.

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Γιατροί και νοσηλευτές που φρόντισαν για έναν ολόκληρο μήνα το επτάχρονο κοριτσάκι, συνδέθηκαν μαζί του, συγκινήθηκαν από το δράμα που έζησε και συνεχίζει να ζει, και το αποχαιρέτισαν με δάκρυα στα μάτια.

Δήλωσαν αισιόδοξοι για την εξέλιξη της πορείας της υγείας της μικρής, ξεκαθαρίζοντας ότι ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μακρύς και δύσκολος, καθώς το παιδί τραυματίστηκε βαριά και φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Η Πατρίτσια γνωρίζει πλέον τι έχει συμβεί, ότι έχασε τους γονείς και το αδερφάκι της στο τροχαίο.

Της το αποκάλυψε ψυχολόγος παρουσία και της θείας της, η οποία βρισκόταν δίπλα στην ανιψιά της από τις 21 Ιουλίου.

Η θεία της 7χρονης μίλησε την Παρασκευή στον Alpha:

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση γύρω στις 18:20 το απόγευμα της 15ης Ιουλίου όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη, ο 35χρονος σύζυγος και οδηγός αλλά και η 6 μηνών κόρη τους.

Σοβαρά τραυματισμένη ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, δίνοντας τιτάνια μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.