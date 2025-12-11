Ελλάδα

Φοινικούντα: «Έμπλεξαν το παιδί μου» λέει η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή της δολοφονίας – Κατέθεσε χθες στον ανακριτή για ανιψιό και επιχειρηματία

«Ό,τι κάνω το κάνω για να προστατέψω το παιδί μου και την οικογένειά μου»
Δολοφονία στη Φοινικούντα
Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Κώστας Χάλκος

«Το παιδί μου το έχουν μπλέξει» λέει στο newsit.gr η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις της διπλής δολοφονίας που έγινε στις 05.10.2025 στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Λίγες ώρες μετά την σύλληψη του 31χρονου ανιψιού αλλά και του 32χρονου επιχειρηματία φίλου του, η μητέρα του 22χρονου που παραδόθηκε αυτοβούλως, εμφανίστηκε χθες (10.12.2025) ενώπιον της ανακρίτριας για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς ο 22χρονος γιος της και ο 22χρονος ελληνοβρετανός ήταν υπάλληλοι του 32χρονου επιχειρηματία.

«Θα φανούν κάποια πράγματα και θα γίνουν κάποιες κινήσεις, που δεν είχαν γίνει και θα γίνουν άμεσα» λέει στο newsit.gr η μητέρα του 22χρονου που βρίσκεται δίπλα στον γιο της και θέλει να προστατέψει την οικογένεια της.

«Ό,τι κάνω το κάνω για να προστατέψω το παιδί μου και την οικογένειά μου. Θα φανούν κάποια πράγματα και θα γίνουν κάποιες κινήσεις, που δεν είχαν γίνει και θα γίνουν άμεσα», προσθέτει η μητέρα του 22χρονου.

Έπειτα από 60 ημέρες από την ομολογία του για την εμπλοκή του στο διπλό φονικό, η μητέρα του 22χρονου ακόμη και σήμερα πιστεύει ότι έχουν μπλέξει τον γιο της.

«Όλο αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, εμένα ο στόχος μου ήταν αυτός, να φανούν κάποια πράγματα και φάνηκαν. Εχθές είπα κάποια πράγματα με την ανακρίτρια, φαίνεται ότι το έχουν μπλέξει το παιδί μου», καταλήγει η μητέρα του 22χρονου.

