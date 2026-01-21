Φοινικούντα: Φίλος «καίει» τον ανιψιό για την διπλή δολοφονία – «Κάνεις ένα καλό για να βρεθείς μπλεγμένος, δεν σέβεσαι»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση – θρίλερ της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 στην Φοινικούντα, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης του.

Συνολικά πέντε άνθρωποι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για την διπλή δολοφονία που σόκαρε όλη τη Μεσσηνία αλλά και ο πανελλήνιο. Ο λόγος για τους δύο 22χρονους που κατηγορούνται για φυσική αυτουργία ως φερόμενοι εκτελεστής και συνεργός αλλά και για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας, τον κολλητό του φίλο και εργοδότη των 22χρονων αλλά και έναν τρίτο φίλο, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθικοί αυτουργία και συνεργεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έχουν λάβει επανειλημμένα τις καταθέσεις τους αφού και οι πέντε έχουν κληθεί ενώπιων της ανακρίτριας περισσότερες από 2 φορές ο καθένας. Στο «στόχαστρο» έχει μπει και η σύντροφος του ανιψιού, η οποία βρισκόταν στον χώρο του κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ του φονικού, ενώ ήταν και εκείνη που τηλεφώνησε από το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου στον κολλητό φίλο και εργοδότη, πριν προλάβουν να καλέσουν την αστυνομία στον τόπο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, την σύντροφο του ανιψιού, την μετέφερε ένας άλλος φίλος στην Καλαμάτα, επειδή ο κατηγορούμενος είχε αναλάβει να μεταφέρει τον εκτελεστή από τη Μεσσηνία στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Εκείνη τη μέρα φαίνεται σε κάμερες ασφαλείας μία Mercedes που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού, ενώ 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια, στον δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπομπή Live News, εξασφάλισε τα λόγια ενός άλλου φίλου του ανιψιού, ο οποίος τον «καίει» αναφορικά με το τι συνέβη μετά το φονικό.

Η κίνηση που «καίει» τον ανιψιό

Σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ. Λίγο νωρίτερα, από τον ίδιο δρόμο, είχε περάσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φίλος του κατηγορούμενου ανιψιού.

«Τη ζωή του φοβόταν, τρομαγμένος ήταν. Με παρακάλεσε να πάω γιατί φοβόταν. “Φοβάμαι για τη ζωή μου, φοβάμαι για τη ζωή της κοπέλας μου. Έχω να πάω να φέρω τη μάνα μου από την Καλαμάτα”», είπε ο φίλος του ανιψιού. Και συμπλήρωσε πως δέχτηκε να μεταφέρει τη σύντροφο του ανιψιού επειδή του ζητήθηκε. Θυμάται πως εκείνη τη μέρα είχε φύγει νωρίτερα από τη δουλειά του.

«Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα έγινε αυτό. Τη Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα, με πήρε κατά τις 15:00 τηλέφωνο. “Ρε φίλε” του λέω “δουλεύω στις 18:00”. “Σε παρακαλώ” μου λέει “πάρε ρεπό. Θέλω αυτήν τη χάρη. Πάρε ρεπό γιατί δεν… είναι σημαντικό”», περιέγραψε ο φίλος.

Έτσι, τα δύο αυτοκίνητα ξεκίνησαν από Φοινικούντα για Καλαμάτα σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν μέσα στο όχημα του ανιψιού ο φερόμενος ως εκτελεστής; Ο φίλος του 33χρονου δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για όλη τη διαδρομή. «Εγώ ήμουν μπροστά με την κοπέλα του και αυτός ερχόταν πίσω, αλλά δεν ξέρω σε τι απόσταση. Μιλούσε με την κοπέλα στο τηλέφωνο».

Στη συνέχεια όμως, το όχημα του ανιψιού έμεινε πίσω από το δικό του και όπως λέει δεν μπορεί να ξέρει αν μπήκε μέσα κάποια στιγμή ο φερόμενος ως εκτελεστής.

«Κάπου λίγο πριν τη Φοινικούντα, λίγο μετά τη Φοινικούντα, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, συνεννοήθηκαν στο τηλέφωνο να περάσω εγώ μπροστά. Γιατί φοβόταν μην του έχουν κάνει κάποιο καρτέρι θανάτου. Και της είχε πει της … ‘πηγαίνετε εσείς μπροστά, θα έρχομαι εγώ από πίσω. Και αν δείτε κάνα περίεργο αμάξι στον δρόμο ενημερώστε με να προσέχω’».

Τη μία και μοναδική φορά που κατάφερε να δει μέσα στο αυτοκίνητο του ανιψιού, δεν είδε κανέναν να κάθεται δίπλα του. «Πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο με ανοιγμένο το παράθυρο του οδηγού ο … Δεν είδα κάποιον μέσα. Φιμέ είναι αλλά το παράθυρό του είναι κατεβασμένο, το δικό του. Δεν είδα δεύτερο κεφάλι μέσα», πρόσθεσε ο φίλος.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανιψιός σε πολλά σημεία, συνομιλούσε με τη σύντροφό του: «Από ό, τι κατάλαβα μπορεί να ήταν 50 μέτρα πιο πίσω αλλά επειδή υπήρχαν στροφές πολλές δεν είχες ορατότητα να δεις 50 μέτρα πιο πίσω. Δηλαδή μπορεί εμείς να βγαίναμε από ένα χωριό και αυτός εκείνη την ώρα να ήταν στο κέντρο του χωριού και να έμπαινε στο χωριό. Δεν ήταν τεράστια η απόσταση».

«Ρώτησα την κοπέλα του “πού πάει αυτός;” . “Δεν ξέρω πού πάει” γιατί εκείνη την ώρα δεν μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Αυτό. Πήγα σπίτι του και μετά από λίγα λεπτά ήρθε και αυτός. Μου λέει “θα κάνω έναν γύρο το τετράγωνο και έρχομαι”. Δεν τον ρώτησα γιατί», ανέφερε ο επιχειρηματίας. Για όλα αυτά ωστόσο, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, έκανε λόγο για έναν «πόλεμο» λάσπης από δημοσιογράφους.

«Δεν με σέβεσαι σαν φίλο σου, αν ισχύει κάτι τέτοιο πρώτον και δεύτερον δηλαδή ρε φίλε πας να κάνεις ένα καλό και να βρεθείς μπλεγμένος; Εγώ όταν με πήραν τηλέφωνο να δώσω κατάθεση, ήμουν στην Κρήτη. Εγώ πηγαίνω διακοπές μία φορά στα δύο χρόνια. Είχα πάει να δω την κοπέλα μου, είχε γενέθλια, είχα κάνει 24 ώρες ταξίδι, ήρθα στην Κρήτη και την επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο να γυρίσω Καλαμάτα. Είχα προγραμματίσει να κάτσω 15 μέρες. Ήταν όλα πληρωμένα», τόνισε ο φίλος του 33χρονου.

«Με χρησιμοποίησε σαν μάρτυρα, ότι δεν είδα κάτι. Μετά από έναν μήνα έγινε αυτό αρχές Νοέμβρη. Δεν με είχε γνωρίσει ποτέ με κανέναν και θεωρώ ότι αυτό το έκανε για να με προστατεύσει».

Την ίδια ώρα ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής επανέλαβε προ ημερών στην ανακρίτρια ότι φοβάται να πει περισσότερα για το διπλό έγκλημα, για το οποίο έχουν ήδη προφυλακιστεί 5 άτομα, χωρίς όμως κανείς τους να έχει ομολογήσει ότι κρατούσε το όπλο και πάτησε την σκανδάλη.