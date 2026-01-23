Φοινικούντα: «Φοβάμαι να πω αν με μετέφερε ο ανιψιός στην Καλαμάτα» λέει ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής της διπλής δολοφονίας

Σε αντιφάσεις πέφτουν συνέχεια οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με όσα καταθέτει ο ανιψιός του ενός θύματος και ο κολλητός του φίλος που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία, οι οποίοι όμως επιμένουν πως είναι αθώοι.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της συγκλονιστικής διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης του, σοκάροντας όλη την Μεσσηνία αλλά το πανελλήνιο στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Για το στυγερό έγκλημα έχουν προφυλακιστεί 5 άνθρωποι. Οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για φυσική αυτουργία και συνεργεία στο φονικό, καθώς και ο ανιψιός του 68χρονου, ο κολλητός του φίλος και εργοδότης των νεαρών δραστών αλλά και ένας τρίτος φίλος τους, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και συνεργίας.

Οι αρχές, έχουν καλέσει επανειλημμένα και τους 5 να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση για την οποία γνωρίζουν αλλά κανείς τους δεν μιλάει.

Σύμφωνα με νέα κατάθεση του φερόμενου εκτελεστή, επικρατεί ένα καθεστώς φόβου, το οποίο τον εμποδίζει να μιλήσει για το τι έγινε στην ρεσεψιόν της επιχείρησης και για το πώς συνδέεται ο ανιψιός και ο εργοδότης στην υπόθεση.

«Όταν παραδόθηκα είχα πει μία ιστορία που δεν ισχύει. Ήταν προϊόν φόβου. Τον επιχειρηματία στον οποίο δούλευα τον ξέρω από τότε που ήμουν 14 ετών. Θυμάμαι τα μηνύματα που του έστελνα, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν τον φοβόμουν ή αν μου είχε φερθεί ποτέ εκδικητικά. Δεν θέλω να σας πω αν τον φοβάμαι μέχρι και σήμερα που μιλάμε», περιέγραψε.

Και πρόσθεσε: «Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, έγινε μία κλήση προς τον αριθμό 69***** αλλά φοβάμαι να σας πω σχετικά. Ξεκίνησα να περπατάω στο πλακόστρωτο, είδα το κτίριο της ρεσεψιόν από μακριά και τότε άκουσα πυροβολισμούς. Στην αρχή 2 – 3 και μετά άλλους 3. Έμεινα παγωμένος και άρχισα να τρέχω προς τα πίσω. Δεν είδα άτομα να τρέχουν. Άκουσα μόνο στο τέλος κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Δεν θα σας πω αν η φωνή αυτή ήταν γνώριμη».

«Φοβάμαι να σας πω γιατί κατέβηκα από το σκούτερ και δεν συνέχισα με τον φίλο μου. Ξεκίνησα να περπατάω και έφτασα μέχρι την Καλαμάτα χωρίς GPS. Ούτε για την κλήση στις 20:21 θα σας απαντήσω. Το βράδυ το πέρασα στα βουνά. Ρούχα άλλαξα γύρω στις 06:00 το πρωί γιατί αυτά που φορούσα είχαν βραχεί από την καταιγίδα που είχε νωρίτερα. Τη θήκη κιθάρας την πέταξα σε κάποιον γκρεμό. Φοβάμαι να σας πω αν με μετέφερε ο ανιψιός στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας», τόνισε ο 22χρονος στη συνέχεια.

Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός και οδηγός του σκούτερ με το οποίο μαζί με τον συνομήλικο φερόμενο εκτελεστή έφτασαν από την Αθήνα στο κάμπινγκ – και που κατηγορούνταν αρχικά ως εκτελεστής – στη νέα κατάθεσή του έδωσε νέα στοιχεία για το τι συνέβη τον περασμένο Οκτώβρη, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο που πήγαινε στη Φοινικούντα και πως δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

«Πιστεύω ότι ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη και τον συνέταιρο το οργάνωσαν όλο αυτό και έπεισαν τον φερόμενο εκτελεστή που ήθελε χρήματα. Το όπλο θεωρώ ότι το παρέλαβε σε κάποια από τις στάσεις που κάναμε, αλλά δεν έχω αποδείξεις», ανέφερε ο φερόμενος συνεργός.

Η άγνωστη επικοινωνία με τον εργοδότη

Από την δική τους πλευρά, ανιψιός και εργοδότης επιμένουν κατηγορηματικά ότι είναι αθώοι. Ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής έχει παραδεχτεί πως ο εργοδότης του είναι ένα άτομο που ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω του. Ό,τι κι αν του ζητούσε θα το έκανε.

Παράλληλα, οι αρχές να έχουν στα χέρια τους ένα βίντεο από πέρσι τον Φεβρουάριο όπου ο επιχειρηματίας φέρεται να λέει στον 22χρονο: «Είσαι 100%; Θέλεις μήπως λίγο να πάρεις τον χρόνο σου να το σκεφτείς εάν είσαι 100% ή 99%; Γιατί για να στο κάνω τέτοιο πράγμα, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για να σου κάνω τέτοιο πράγμα. Ότι δεν θα ξαναδεχθώ να μου πεις μ@λ@ ή ψευτιές ή παραλείψεις ή τέτοια».

«Φοβάμαι να απαντήσω πόσα κινητά είχα μαζί μου και ποιος μου έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ. Θέλαμε να έχει νυχτώσει όταν θα φτάσουμε στο κάμπινγκ. Κάναμε στάσεις. Φοβάμαι να απαντήσω αν μίλησα με κάποιον στο κινητό που μου είχαν δώσει, όσο ήμασταν σταματημένοι», είπε ο 22χρονος.

«Ο φερόμενος εκτελεστής δεχόταν τηλεφωνήματα όσο πηγαίναμε στη Φοινικούντα. Μου είπε “σταμάτα (το σκούτερ), με έχουν πρήξει στα τηλέφωνα”»

Ο 22χρονος φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές πως θα έδινε από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του που τον μετέφερε στη Φοινικούντα με το σκούτερ αν και εφόσον κατάφερνε τον σκοπό του.