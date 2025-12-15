Φοινικούντα: Ο γρίφος των 11 δευτερολέπτων, το συμβόλαιο θανάτου και οι άγνωστες κινήσεις των ηθικών αυτουργών – Απολογούνται ανιψιός και επιχειρηματίας

Ένας γρίφος, πέντε συμμετέχοντες και το ενδεχόμενο ενός συμβολαίου θανάτου κρύβονται πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη.

Από νωρίς σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας βρίσκεται ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του θείου του. Μέσα στην ημέρα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσει και ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του, ο οποίος έχει συλληφθεί και αυτός με την ίδια κατηγορία.

Έχουν περάσει 71 ημέρες από τη στυγερή δολοφονία των δύο ανδρών στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου πυροβολήθηκαν πέντε φορές από τον 22χρονο, που στην αρχή παρουσιάζονταν ως συνεργός. Ωστόσο, η ανακρίτρια του δίνει πλέον τον ρόλο του εκτελεστή, ενώ παρών στο περιστατικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμα ένα άτομο ο οποίος φέρει το ρόλο του συνεργού και ο οποίος καταζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες μαζί με την ανακρίτρια προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση που για 2 1/2 μήνες συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Ο ανιψιός και ο φίλος του επιχειρηματίας που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία αλλά και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κληθεί από την ανακρίτρια της Καλαμάτας και είχαν δώσει συμπληρωματικές καταθέσεις.

Ο ανιψιός ήταν παρών στη ρεσεψιόν όταν δολοφονήθηκε ο θείος του και ο εργαζόμενος του κάμπινγκ, ενώ όπως δήλωνε έτρεξε προκειμένου να σωθεί κι αυτός από τη μανία του εκτελεστή. Τα στοιχεία όμως που συγκεντρώθηκαν από τις ανακριτικές αρχές τον φέρνουν στη θέση του κατηγορούμενου και μάλιστα του ηθικού αυτουργού.

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το έγκλημα αντιμετωπίζεται ως ένα συμβόλαιο θανάτου, καθώς υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις και δεδομένα που να υποδεικνύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως όλα δείχνουν οργανώθηκε 2 μήνες πριν τη διπλή δολοφονία, σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια και χρηματοδοτήθηκαν οι φυσικοί αυτουργοί.

Αυτό που μένει πλέον να ξεκαθαριστεί πλήρως είναι ο γρίφος των 11 δευτερολέπτων με την παρουσία του ανιψιού μέσα στη ρεσεψιόν και τις κινήσεις του εκτελεστή ο οποίος πυροβόλησε 6 φορές, με τις 5 σφαίρες να βρίσκουν τα σώματα των δύο θυμάτων και αυτό γιατί όπως αποδεικνύεται ο ανιψιός με τον 22χρονο πιστολέρο όχι μόνο ήταν γνωστοί αλλά ήταν και οι δύο εμπλεκόμενοι στη διπλή δολοφονία.

Έτσι πλέον υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία οι δύο ηθικοί αυτουργοί και ειδικότερα ο ανιψιός του επιχειρηματία θα κληθούν να απαντήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ανάκρισης. Παρότι και οι δυο τους αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα, ο ανιψιός θα κληθεί για άλλη μια φορά να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια όλο το σκηνικό της διπλής δολοφονίας που κράτησε περίπου 11 δευτερόλεπτα.