Φοινικούντα: Θρίλερ με την διαθήκη του 68χρονου μετά από την σύλληψη του ανιψιού του – Τι θα γίνει με τους κληρονόμους

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη στυγερή διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου στο κάπινγκ της Φοινικούντας, με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη και τον επιχειρηματία και κολλητό του φίλο, να οδηγούνται στον εισαγγελέα καθώς φέρεται να συμμετείχαν στην διπλή εκτέλεση.

Ήταν Οκτώβριος του 2024, όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στην Φοινικούντα συνέταξε την αρχική του διαθήκη για να μοιράσει την τεράστια περιουσία του. Μια διαθήκη που δεν βγήκε ποτέ στο φως της δημοσιότητας. Περίπου ένα χρόνο μετά και λίγες μέρες πριν την δολοφονία του, ο 68χρονος άλλαξε την διαθήκη του και άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον αγαπημένο του ανιψιό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αρχική διαθήκη, ο 68χρονος ιδιοκτήτης άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον επιστάτη και φίλο του, κάτι που άλλαξε σημαντικά στην δεύτερη.

Στην διαθήκη που συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και είχε παρουσιάσει το newsit.gr, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ άφηνε το 50% της επιχείρησης στο συνοδοιπόρου του και επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της διπλής εκτέλεσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην 85χρονη αδερφή του άφηνε μόνο ένα χρηματικό ποσό.

Πριν από περίπου δύο μήνες τα ερωτήματα για την περιουσία του 68χρονου επικεντρώνονταν γύρω από το εάν θα κληρονομήσει κάποιος συγγενείς του επιστάτη το μερίδιο του ή όχι. Μετά από τις χθεσινές ραγδαίες εξελίξεις, με τις συλλήψεις ανιψιού και εργοδότη 22χρονων δραστών, έρχονται τα πάνω κάτω στην κληρονομιά του ιδιοκτήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικηγόρος Ελένη Σουλάνη που εξειδικεύεται στο κληρονομικό δίκαιο, αναλύει την επόμενη μέρα στην ζήτημα της περιουσίας του 68χρονου. «Όταν στη διαθήκη ορίζεται κληρονόμος και αυτός αποδεικνύεται ότι τέλεσε κακούργημα σε βάρος του κληρονομούμενου, ο νόμος ορίζει ότι υπάρχει λόγος να κηρυχθεί κληρονομικά ανάξιος και να χάσει την ιδιότητα του κληρονόμου, η παραπάνω διάταξη ρυθμίζεται με το Άρθρο 1860 ΑΚ. Όμως αυτό δεν γίνεται αυτοδικαίως, ήτοι δεν προβαίνει το δικαστήριο από μόνο του σε τέτοια ενέργεια. Πρέπει όποιος έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αγωγή κληρονομικής αναξιότητας.

Ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μπορεί να συνεχίσει να είναι κληρονόμος και να διαχειρίζεται την περιουσία υπό την προϋπόθεση να μην καταθέσει κάποιος έννομος συγγενής αγωγή.

«Οι συγγενείς που δεν αναγράφηκαν στη διαθήκη, σε περίπτωση που κανείς από τους συγγενείς δεν ασκήσει αγωγή, ο ανιψιός παραμένει κληρονόμος. Για να κληρονομήσει η αδερφή του αποβιώσαντος και να εκπέσει ο τιμώμενος κληρονόμος που εμπλέκεται στον φόνο, θα πρέπει η αδερφή να ασκήσει την αγωγή περί κληρονομικής αναξιότητας. Η διαθήκη θα πάψει να ισχύει μετά την έκδοση της πολιτικής απόφασης, συνεπώς θα επέλθει η εξ αδιαθέτου διαδοχή με την οποία θα κληρονομήσει η αδερφή ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος. Εάν δεν ασκήσει την αγωγή η διαθήκη παραμένει έγκυρη!», λέει η δικηγόρος Ελένη Σουλάνη.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο και εφόσον έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και ο ανιψιός κριθεί ανάξιος κληρονόμος. «Για να συντρέξουν όμως οι προϋποθέσεις για την κατάθεσης της αγωγής περί κληρονομικής αναξιότητας, πρέπει να τελεσιδικήσει το ποινικό δικαστήριο και να κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος σύμφωνα με την διάταξη του 1863 του Αστικού κώδικα, μόνο τότε μπορεί ο συγγενής του να καταθέσει την ειδική αγωγή του κληρονομικού δικαίου περί κληρονομικής αναξιότητας», αναφέρει η δικηγόρος.

Τι γίνεται με το μερίδιο του επιστάτη;

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει και το τι θα γίνει με το μερίδιο του επιστάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε σχεδόν την ίδια ώρα με το αφεντικό του.

«Εδώ πρέπει να εξεταστεί ο χρόνος θανάτου, δηλαδή ποιος έχει αποβιώσει πρώτος εάν έχει αποβιώσει πρώτος ο τιμώμενος κληρονόμος πριν τον κληρονομούμενο (διαθέτη) δεν καλούνται οι συγγενείς του τιμώμενου προσώπου- θύματος στην διαθήκη δηλαδή παραμένει η διαθήκη ανενεργή, στην περίπτωση που όλοι οι κληρονόμοι τελικά νομικά δεν μπορούν κληρονομήσουν», εξηγεί στο newsit.gr η δικηγόρος.

Η στάση της αδερφής του 68χρονου

Ο δικηγόρος της 85χρονης αδερφής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αντώνης Κατσάς, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η εντολέας είναι η μόνη που μπορεί να καταθέση αγωγή και περιοριστικά μετρά στον ανιψιό της για να αποδειχθεί αν είναι ανάξιος κληρονόμος.

«Αν είναι ένοχος ο ανιψιός, όλα αυτά που έχει κληρονομήσει από την διαθήκη θα περάσουν στα χέρια της εντολέως μου. Από αυτή την στιγμή τίθεται ένα θέμα τι θα γίνει με αυτή την περιουσία. Η εντολέας μου έχει το δικαίωμα να κάνει ασφαλιστικά μέτρα ή να κάνει αγωγή ακυρώσεις της διαθήκης γιατί θεωρείται ανάξιος να κληρονομήσει εξαιτίας του ότι είναι υπόδικος ακόμα και να ζητήσει την διαχείριση της περιουσίας και να βάλει κάποιος διαχειριστή. Δεν μπορεί να μείνει έτσι μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση, αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και θα κινηθούμε νομικά», τονίζει ο Αντώνης Κατσάς.

Γρίφος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα που θα περάσει το μερίδιο που άφηνε στον 62χρονο επιστάτη.

«Όλα δείχνουν ότι ο αδερφός του επιστάτη δεν κληρονομεί κάτι γιατί ο θάνατος των δύο προήλθε σχεδόν ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος πέθανε πρώτος και δεύτερος δεν μπορεί να τον κληρονομήσει. Δεν πρόλαβε να περιέλθει η περιουσία σε αυτόν, λογικά και αυτό το μερίδιο θα περάσει στα χέρια της εντολέας μου» καταλήγει ο δικηγόρος της 85χρονης.

Επομένως, μέχρι να βγει η τελική απόφαση από το δικαστήριο και αν αποδειχθεί η εμπλοκή του ή μη στο διπλό φονικό, ανιψιός εφόσον αποδεχθεί την κληρονομιά μπορεί να την διαχειριστεί κανονικά την περιουσία του. Αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό μπορεί να θεωρηθεί καταδολιευτικό.