Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Ραγδαίες φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Όσο ο 33χρονος ανιψιός αλλά και ο επιχειρηματίας φίλος του που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει γίνει γνωστό από το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του αλλά και μοναδικός του κληρονόμος, κατηγορείται για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Πέρα από τα κενά στις καταθέσεις του, τις κλήσεις από τα «πακιστανικά» κινητά που τον «καίνε», υπήρχε αναφορά ότι ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

Στο νέο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA και η εκπομπή Live News, αποτυπώνεται ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια να διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού.

Η ώρα που περνά το όχημα από τον συγκεκριμένο δρόμο κοντά στα ΚΤΕΛ είναι 18.45. Μόλις 3,5 λεπτά μετά φαίνεται ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας να περνά από το σημείο.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο ανιψιός του θύματος είπε σήμερα στην ανακρίτρια, την επόμενη μέρα από το διπλό φονικό ήταν στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στην μητέρα μου. Μάλιστα είπε πως στο όχημα βρισκόταν και η κοπέλα του.