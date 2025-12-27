Φωκίδα: Με Super Puma μεταφέρονται οι σοροί των 4 θυμάτων από τα Βαρδούσια όρη – Τα τρία σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία

Κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους όταν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας έχει πλησιάσει το σημείο και αναμένεται να μεταφέρει τις επόμενες ώρες τις σορούς των 4 ορειβατών από τη Φωκίδα. Στην περιοχή επικρατεί κακοκαιρία, ενώ το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές. Παράλληλα, το φρέσκο και ασταθές χιόνι δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των σωστικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το βασικό σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των σορών με τη χρήση ειδικών ιμάντων, ενώ υπάρχει και εναλλακτικός σχεδιασμός από το έδαφος, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μία σορός φαίνεται να έχει ήδη μεταφερθεί.

Τα 3 σενάρια

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα Χριστουγέννων, όταν η παρέα των 4 – που αποτελούνταν από τους Γιώργο Δ., Κωνσταντίνο Π., Θανάση Κ. και Δώρα Κ. – ξεκίνησε από τον Αθανάσιο Διάκο στη Φωκίδα για να φτάσουν μέχρι την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια Όρη. Ωστόσο, η σύντομη ορειβατική διαδρομή εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς οι 4 δεν επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους.

Στην παρέα υπήρχε και ένας 5ος ορειβάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάει μαζί τους για επαγγελματικούς λόγους, και όταν οι 4 δεν επέστρεψαν ήταν ο πρώτος που αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Εν τέλει και έπειτα από εντατικές έρευνες αρκετών ωρών και οι 4 εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι και θαμμένοι στο χιόνι.

Οι Αρχές τώρα εξετάζουν τρία σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία:

Το πρώτο σενάριο, η 4αδα ενδεχομένως να αποπροσανατολίστηκε από το πυκνό χιόνι που είχε πέσει στην περιοχή και να μην κατάφερε να βρει το μονοπάτι για την κορυφή. Έτσι κατευθύνθηκε στο δύσβατο μονοπάτι πέφτοντας στη χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι η ομάδα, έχοντας περιορισμένο χρόνο μπροστά της, επέλεξε την πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσει στην κορυφή Κόρακας, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για το δύσκολο μονοπάτι.

Το τρίτο και επικρατέστερο σενάριο είναι οι 4 να έφυγαν το πρωί από τον Αθανάσιο Διάκο για τα Βαρδούσια όρη με λιακάδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο ενδεχομένως να προκάλεσαν άθελά τους τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε. Ειδικοί σημειώνουν πως για να είναι ασφαλής μια ορειβατική διαδρομή μετά από εκτεταμένη χιονο – κακοκαιρία, θα πρέπει να επικρατεί λιακάδα για δύο εβδομάδες ώστε το χιόνια να «κάτσει».