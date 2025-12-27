Φωκίδα: Με ελικόπτερο η μεταφορά των 4 νεκρών από τα Βαρδούσια όρη – «Δεν είχε μεγάλη εμπειρία», λέει ο θείος ενός εκ των ορειβατών

Με τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της εξαφάνισης τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα.

Οι τέσσερις ορειβάτες, ο Κωνσταντίνος Π., ο Γιώργος Δ., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ., είχαν ξεκινήσει το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων για την κορυφή του βουνού στη Φωκίδα, ωστόσο, αυτή έμελλε να ήταν τελευταία τους πορεία στα βουνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 4 ορειβάτες – 3 άνδρες και μία γυναίκα – είχαν ξεκινήσει από το χωριό «Αθανάσιος Διάκος» για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο. H επιχείρηση μεταφοράς τους, από το δύσβατο σημείο όπου έχουν εντοπιστεί, έχει προγραμματιστεί για σήμερα και μάλιστα θα χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο λόγω του δύσβατου της περιοχής.

Η επιχείρηση είναι δύσκολη και καθοριστική είναι η συνδρομή μιας έμπειρης ορειβατικής ομάδας που προπορεύεται και στην συνέχεια ακολουθούν τα σωστικά συνεργεία. Το ελικόπτερο έχει ζητηθεί γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι σοροί θα πρέπει να τοποθετηθούν σε φορεία και οι διασώστες τις μεταφέρουν περποατώντας για τρεις με τέσσερις ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους τέσσερις ορειβάτες εντόπισαν οι διασώστες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, ήταν σχεδόν αγκαλιασμένοι, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Στην περιοχή όπου έχασαν τη ζωή τους πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Όπως αναφέρουν ορειβάτες και διασώστες ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε μεγάλη εμπειρία από τα βουνά», λέει ο θείος του

Απαρηγόρητοι είναι οι συγγενείς των ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη κάποιοι μάλιστα βρίσκονται ήδη στο χωριό Αθανάσιος Διάκος. Ο θείος του 35χρονου Κωνσταντίνου Π. μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε… «Το παιδί έφυγε απο την Κοζάνη και πήγε στη Λιβαδειά την παραμονή των Χριστουγέννων. Χθες με πήρε ο πατέρας του τηλέφωνο και μου είπε οτι τελείωσε το παιδί. Αυτό που έκαναν ήταν επικίνδυνο. Δεν γνωρίζω αν ήξεραν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε μεγάλη εμπειρία απο τα βουνά. Ο αδελφός του γνώριζε καλά, όμως αυτός όχι. Δεν είχα ακούσει καμιά φορά ότι ασχολιόταν με αυτά. Ο ανιψιός μου έμενε στην Τσεχία και εργαζόταν σε μια πολυεθνική. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Ήρθε για τις γιορτές για διακοπές στην Ελλάδα, στην Κοζάνη. Και πήγε στο βουνό με αυτή την παρέα και δυστυχώς τελείωσε με αυτόν τον τρόπο. Ο αδελφός μου πήγε στη Λιβαδειά τώρα να δει τι γίνεται. Είναι δύσκολο όλο αυτό για μας».

Δύσκολη επιχείρηση

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων σορών από τη χιονισμένη πλαγιά. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού

Για την τραγωδία μίλησε στο ΕΡΤnews και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. «Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», ήταν τα λόγια του.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

«Tο φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».