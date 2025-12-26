Συμβαίνει τώρα:
Φωκίδα: Νεκροί κάτω απο χιονοστιβάδα οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μία γυναίκα

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες και το χιόνι πέφτει ασταμάτητα, γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση ανάσυρσης των σορών
EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων βρέθηκαν νεκροί το απόγευμα της Παρασκευής (26/12/2025) κάτω από τη χιονοστιβάδα που «χτύπησε» τα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζί με τους ορειβάτες στη Φωκίδα βρέθηκε και μία γυναίκα καταπλακωμένη από το χιόνι.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα από την ομίχλη και το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα. Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητούνται τώρα λύσεις για το πως θα γίνει η ανάσυρση των σορών. Στην προσπάθεια ανάσυρσης των σορών συμμετέχει η ΕΜΑΚ αλλά και πολλοί άνθρωποι από το χωριό.

Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Πληροφορίες του newsit.gr επίσης ενημερώνουν, ότι οι τρεις τους δεν έχουν καταγωγή από το συγκεκριμένο χωριό αλλά ο ένας, είχε νοικιάσει σπίτι εκεί, το οποίο επισκεπτόταν συχνά. Επίσης πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος είχε δικιά του επιχείρηση στο χωριό.

Είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς η έρευνα δεν είχε αίσιο τέλος.

Μάρτυρας που έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον έναν άνδρα και την γυναίκα, μίλησε στο newsit.gr για την τραγωδιά: «Εμείς έχουμε έρθει στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και δυστυχώς είμαστε παρόν σε μια τραγωδία. Με το ένα ζευγάρι μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο και όταν ήρθαμε τους είδαμε. Τους πετύχαμε και σε μια ταβέρνα, ήταν με αθλητικά ρούχα και φαινόταν να ξέρουν από ορειβασία.

Μάθαμε ότι μπήκε και η καμαριέρα να καθαρίσει και είδε το δωμάτιο να είναι απείραχτο και τους έψαχνε και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείο. Δεν γνωρίζαμε ότι ήταν αυτοί πριν λίγο το μάθαμε. Είναι δύο νέα παιδιά και ήταν διακοπές εδώ, μαζί τους ήταν και ένας ακόμα πιο μεγάλος κύριος».

Στις έρευνες συμμετείχαν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης (25/12/2025) στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Είχε ήδη πραγματοποιηθεί νωρίτερα έρευνα στα δύο καταφύγια στα Βαρδούσια όρη χωρίς όμως αποτέλεσμα.

