Φωκίδα: Θρήνος για 5χρονο παιδάκι που έχασε την ζωή του μετά από ίωση

Νωρίτερα το μικρότερο αδερφάκι του είχε περάσει την ίδια ίωση και ανάρρωσε κανονικά
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Μία αδιανόητη τραγωδία συγκλόνισε σήμερα το πρωί, Πέμπτη (25/9/2025), το Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας στην Φωκίδα, όταν ένα 5χρονο παιδάκι έχασε τελείως ξαφνικά την ζωή του μετά από ίωση.

Το 5χρονο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, διακομίστηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου στη Φωκίδα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνο δεν κατάφερε να επανέλθει. Το να πεθαίνει ένα μικρό παιδί μετά από μία ίωση είναι πραγματικά εξωπραγματικό για αυτό και σήμανε αμέσως συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Το παιδάκι φαίνεται ότι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα υπάρξει τέτοια κατάληξη.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου ώστε να γνωρίζουν αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το αστυνομικό τμήμα Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

