Φολέγανδρος: Βίντεο με το πλοίο «Αικατερίνη» να δίνει μάχη με τα κύματα για να δέσει στο λιμάνι του νησιού

Το πλοίο «Αικατερίνη» καταγράφεται σε βίντεο να προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι του Καραβοστάση. Τα κύματα χτυπούν με ένταση την πλώρη, ενώ το πλοίο ταλαντεύεται στη θάλασσα από τους ισχυρούς ανέμους. Η Φολέγανδρος «αισθάνθηκε» το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε τις περισσότερες περιοχές της χώρας, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με τις εικόνες να είναι ενδεικτικές.

Το πλοίο «Αικατερίνη» εκτελεί δρομολόγια στις Κυκλάδες, συνδέοντας συχνά τη Ραφήνα με νησιά όπως η Φολέγανδρος, η Σύρος, η Νάξος και η Μύκονος.

Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο, ωστόσο η προσέγγιση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι έμπειροι ναυτικοί είναι συνηθισμένοι σε ταξίδια υπό αντίξοες συνθήκες και δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους. Το πλοίο «Αικατερίνη» που μπορεί να μεταφέρει 1.200 επιβάτες και 220 οχήματα, έχει μπει πλέον σε φουλ ρυθμούς, ενόψει καλοκαιριού, όταν η ζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες.