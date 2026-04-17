Φόρτωναν κλεμμένες μηχανές σε βαν, τις έκρυβαν σε αποθήκη στον Πειραιά και τις πουλούσαν για ανταλλακτικά

πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε συμμορία που έκλεβε μηχανές και πουλούσε τα ανταλλακτικά τους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Πειραιά και την Αιδηψό.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (17.04.2026), στις 14 Απριλίου συνελήφθησαν τρεις άνδρες μέλη της συμμορίας, ηλικίας 17, 33 και 36 ετών, που έκλεβε μηχανές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έκλεβαν μηχανές από διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας όχημα τύπου mini van, και τις μετέφεραν αρχικά σε αποθήκη στον Πειραιά, όπου τις έκρυβαν για λίγες ημέρες, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω GPS.

Στη συνέχεια, τις μετέφεραν σε υπόγειο πολυκατοικίας, όπου τις αποσυναρμολογούσαν με ειδικό εξοπλισμό και πουλούσαν τα ανταλλακτικά.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες και ένας σκελετός, ποσότητα κοκαΐνης 30 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 950 ευρώ.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους, εξοπλισμός αποσυναρμολόγησης, πλήθος εξαρτημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» βαν της οργάνωσης, καθώς και ένα ακόμη όχημα που χρησιμοποιούσαν για μετακινήσεις και κατόπτευση των χώρων πριν τις κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
212
110
84
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έρευνες για τροχαίο ή εγκληματική ενέργεια
Μυστήριο παραμένει το τι μεσολάβησε λίγο έξω από το χωράφι του 49χρονου, γιατί επέστρεψε τραυματισμένος, τράκαρε ή πιάστηκε στα χέρια με κάποιον;
Ηράκλειο
Κεφαλονιά: Ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ, είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση – «Ήταν διαβολικό σχέδιο» λέει ο πατέρας της
Ο πατέρας της Μυρτούς κατήγγειλε ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος με εγκέφαλο τον 66χρονο, ενώ ανέφερε ότι ο 23χρονος έπεισε τη 19χρονη να πει ότι την έδιωξαν από το σπίτι για να πάρουν λεφτά
Κεφαλονιά Μυρτώ
6
Κεφαλονιά: «Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο» ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς
«Ο αδερφός μου δεν εμπλέκεται πουθενά, ήταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με διακίνηση και χρήση ναρκωτικών» λέει ο αδερφός του ενός εκ των τριών κατηγορούμενων
Κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς προσέρχεται στα δικαστήρια
7
