Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (13.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Δεν απειλούνται κατοικίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πελασγία Φθιώτιδας 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η εστία της φωτιάς ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση, σύμφωνα με το LamiarReport.gr.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026

Kαθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.