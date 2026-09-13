Ελλάδα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Επιχειρούν για την κατάσβεση 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας / LamiarReport.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (13.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Δεν απειλούνται κατοικίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πελασγία Φθιώτιδας 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η εστία της φωτιάς ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση, σύμφωνα με το LamiarReport.gr.

Kαθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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