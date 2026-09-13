Ελλάδα

Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική

Από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για φωτιές στις περιοχές.

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε Κυκλάδων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πυρκαγιά σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα», στην περιοχή Στρούμπουλας, στις Λεύκες Πάρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση, καίγοντας περίπου 12 στρέμματα με ξηρά χόρτα και φρύγανα.

Φωτιά στην Οιχαλία Τρικάλων

Συνελήφθη χθες (12.09.2026) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, 69χρονη, για καύση σωρού υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, στην Οιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Φωτιά σε περιοχή της Ρόδου

Ακόμη, στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε περιοχή της Ρόδου, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού. Στον 53χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Φωτιά στην περιοχή Σκάλα Χαλκιδικής

Τέλος, ένας 60χρονος συνελήφθη, σήμερα Κυριακή (13.09.2026), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης ιδιοκτησίας του συλληφθέντος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 315 (89,49%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,51%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
148
145
125
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Στους 32 βαθμούς με ηλιοφάνεια, μπόρες και βοριάδες έως 8 μποφόρ
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ με εξαίρεση την περιοχή των Δωδεκανήσων όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ - Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κινητό της γιατρού και τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή
Ο φόβος των δύο γιατρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, τα ευρήματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου και τα μοιραία λεπτά πριν και αφού κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης
7
Newsit logo
Newsit logo