Ελλάδα

Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: 100% αποζημίωση για τα σπίτια που επλήγησαν και επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ – Ξεκινά σήμερα η αυτοψία

Επιδότηση έως 70% σε επιχειρήσεις που επλήγησαν - Το απόγευμα οι ανακοινώσεις με τα έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους
Eurokinissi
Eurokinissi
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Μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων, ανακοίνωσε σήμερα (03.08.2026) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις που έκανε στο Ertnews ο Κώστας Κατσαφάδος για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, δήλωσε πως όσων το σπίτι κριθεί ακατάλληλο λόγω των καταστροφών που προκάλεσε η φωτιά, θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου. Ταυτόχρονα η αποζημίωση θα αγγίξει το 100% σε σπίτια που επλήγησαν είτε είναι πρώτη είτε δεύτερη κατοικία.

«Σε έναν μήνα από σήμερα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα – έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους για την ενίσχυσή τους.

Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιοτικών αναγκών που θα φτάνει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς.

Σχετικά με την επιδότηση ενοικίου, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε πως όταν ένα κτίριο κριθεί ακατάλληλο και ανάλογα τον αριθμό των μελών της οικογένειας, θα δοθεί επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ.

Ο κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα να καταβάλει αιτήσεις σε γραφεία που θα ορίσει ο δήμος και όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία καταβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Για τις επιχειρήσεις πρόσθεσε πως θα υπάρξει επιδότηση 70% για μηχανήματα και εξοπλισμό που καταστράφηκαν ενώ αναμένεται και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Στο μεταξύ, σε όσων το σπίτι κριθεί ακατάλληλο, θα ανασταλεί η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Περισσότερες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα το απόγευμα μετά την συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής.

Τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες που καταστράφηκαν θα αναλάβει ο ΟΓΑ.

«Θα υπάρξει πακέτο μέτρο και διευκολύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού.

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