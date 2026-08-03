Ελλάδα

Με νέες ταυτότητες και διαβατήρια τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα – Πώς να τις εκδώσετε, το κόστος τους

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους
Με νέες ταυτότητες και διαβατήρια τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα – Πώς να τις εκδώσετε, το κόστος τους
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Τέλος χρόνου για τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα (03.08.2026) με τις παλιές μπλε ταυτότητες καθώς πλέον παύουν να θεωρούνται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τις νέες ταυτότητες, θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο με διαβατήρια.

Λόγω της προθεσμίας για την αλλαγή των ταυτοτήτων, χιλιάδες πολίτες έσπευσαν στα αστυνομικά τμήματα το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Όλα τα βήματα για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε Γραφείο Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού.

Κατά την προσέλευσή του στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ο πολίτης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων, ενώ απαιτείται και ψηφιακή φωτογραφία. Η φωτογραφία μπορεί είτε να ληφθεί απευθείας στην αστυνομική υπηρεσία είτε να αναρτηθεί στην εφαρμογή myPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου.

Στην υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση έκδοσης του δελτίου ταυτότητας, ενώ τα απαραίτητα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών από τον πολίτη.

Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολύτεκνους το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι περίπου επτά ημέρες. Με την έκδοσή της ενημερώνονται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet, ενώ για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη.

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