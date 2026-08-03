Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Δείτε χάρτη με τις ενεργές εστίες και τις καμένες εκτάσεις

Πάνω από 111.000 οι εκτάσεις που καταστράφηκαν από την φωτιά που μαίνεται και σήμερα (03.08.2026) για τέταρτη ημέρα σε Αττική και Βοιωτία.

Σε νέο χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, φαίνονται πως αρκετές διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής. Οι πιο επικίνδυνες εστίες της φωτιάς εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες, ανατολικά και νότια, «δοκιμάζοντας» τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων και στον Κιθαιρώνα αλλά και στο Όρος Πατέρα.

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Αναλυτικά το πρώτο μέτωπο βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα.

Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση των προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς.

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Σύμφωνα με τη χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, έως και το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα, με την φωτιά να χαρακτηρίζεται πλέον ως mega fire.