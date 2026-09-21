Χανιά: Ο Ιατρικός Σύλλογος ετοιμάζει 3 μηνυτήριες αναφορές σε αισθητικούς – «Μέχρι και κτηνίατρος μας είπαν ότι κάνει botox»

Πολλά ερωτήματα εγείρονται γύρω από διάφορες περιπτώσεις παροχής ιατρικών επεμβάσων αισθητικής στα Χανιά, όπως botox και υαλουρονικό, από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί αλλά αισθητικοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων έχει βάλει στο «μικροσκόπιο» τέτοιο είδους επιχειρήσεις μετά από διάφορες προφορικές αναφορές που έχουν πέσει στην αντίληψή του.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων υπάρχουν ιατροί άλλων ειδικοτήτων που εμφανίζονται να παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής οι οποίες δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους και διαφημίζουν στα social media υαλουρονικό στη μισή τιμή, botox με «εγγυημένο» αποτέλεσμα και άλλες αισθητικές επεμβάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε στο flashnews.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη: «Υπάρχουν κέντρα ομορφιάς και αισθητικοί που έχουν ξεπεράσει το όριο και χωρίς να είναι γιατροί κάνουν botox και υαλουρονικό. Πλαστικός χειρουργός με ενημέρωσε ότι υπήρξε περιστατικό στα Χανιά, κατά το οποίο, αισθητικός έκανε έγχυση υαλουρονικού οξέος σε πελάτισσα για αναίμακτη ρινοπλαστική.

Η πελάτισσα κόντεψε να υποστεί νέκρωση μύτης, γιατί η επέμβαση έγινε σε λάθος σημείο. Ευτυχώς, η γυναίκα απευθύνθηκε αμέσως μετά στον γιατρό που κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα. Αν ρωτήσετε σε νοσοκομεία που έχουν πλαστικούς χειρουργούς, θα σας πουν ότι δέχονται δεκάδες περιστατικά που σπεύδουν να διορθώσουν επικίνδυνα λάθη επεμβάσεων που γίνονται από αισθητικούς και μη ειδικευμένους».

Δυστυχώς όμως οι πολίτες δεν προχωρούν εύκολα σε επίσημη καταγγελία ή μήνυση και αυτό αφήνει ελεύθερο το πεδίο για τη διαιώνιση του φαινομένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρω περιπτώσεις που έχουν κάνει υαλουρονικό, είχαν κακό αποτέλεσμα και χρειάστηκε να πάνε μετά σε πλαστικό χειρουργό για να το διορθώσουν. Όταν ζήτησα να μου πουν ποιος τους έκανε το αρχικό υαλουρονικό, μου είπαν ότι είναι μια βοηθός πλαστικού χειρουργού από την Αθήνα που κατεβαίνει τα Σαββατοκύριακα στα Χανιά και κάνει στη μισή τιμή τις επεμβάσεις. Προσέξτε, η βοηθός κάνει τις επεμβάσεις! Όταν ρώτησα επανειλημμένως το όνομα αρνήθηκαν να μου πουν» υπογραμμίζει η κα Ορφανουδάκη.

«Μέχρι και κτηνίατρος μας είπαν ότι κάνει botox!»

Όπως γράφει το flashnews.gr, αισθητικοί και κέντρα ομορφιάς δεν έχουν σε καμία περίπτωση το δικαίωμα και τη γνώση να κάνουν ενέσιμο μπότοξ και υαλουρονικό. Πέρα όμως από τους αισθητικούς που φαίνεται να ξεπερνούν τα όρια, εξετάζεται αν υπάρχουν και γιατροί στα Χανιά που επίσης υπερβαίνουν την ειδικότητά τους.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει πως μόνο τρεις ιατρικές ειδικότητες έχουν δικαίωμα να κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό για αισθητικούς λόγους, οι ειδικευμένοι στην Αισθητική – Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική, στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία και στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Οι υπόλοιποι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά αλλά μόνο για συγκεκριμένες παθήσεις που αφορούν στην ειδικότητά τους και όχι στην αισθητική.

«Έχουν έρθει στα αφτιά μας πληροφορίες για διάφορες ειδικότητες, γενικούς γιατρούς, παθολόγους, ακόμα και οφθαλμίατρο, που κάνουν αισθητικές επεμβάσεις. Έχει γίνει αναφορά πως μέχρι και κτηνίατρος κάνει botox αισθητικό!» τονίζει η κα. Ορφανουδάκη.

Ετοιμάζονται τρεις μηνυτήριες αναφορές σε αισθητικούς και κέντρα αισθητικής στα Χανιά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων που έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου κατά το παρελθόν χωρίς ωστόσο ανταπόκριση από την πολιτεία, θα προχωρήσει άμεσα σε νομικές ενέργειες σύμφωνα με την κα. Ορφανουδάκη:

«Ετοιμάζω με τη νομική μας σύμβουλο, τρεις μηνυτήριες αναφορές σε κέντρα αισθητικής και αισθητικούς καθώς και καταγγελία στην ένωση αισθητικών και στη Διεύθυνση Υγείας. Θα αφαιρέσουμε άδεια λειτουργίας ιατρείου σε 1 με 2 κέντρα αισθητικής. Κάπου πρέπει να μπει ένα όριο!»

Αναμένονται επίσης να γίνουν εκτενείς έλεγχοι για να διαπιστωθεί ποιοι εφαρμόζουν και ποιοι όχι την εγκύκλιο.