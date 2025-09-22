Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Κινητοποιήθηκε και ειδική ομάδα χημικών

Στις φλόγες τυλίχθηκε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί, όταν εργαζόμενοι είδαν καπνούς να βγαίνουν από την επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έτσι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική που προσπαθεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.