Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Κινητοποιήθηκε και ειδική ομάδα χημικών

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα
Στις φλόγες τυλίχθηκε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί, όταν εργαζόμενοι είδαν καπνούς να βγαίνουν από την επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έτσι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική που προσπαθεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.

