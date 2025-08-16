Ελλάδα

Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω: Καίγονται εύφλεκτα υλικά

Πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό του Αιγάλεω - Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες
Φωτιά στο Αιγάλεω
Η φωτιά από τη λεωφόρο Κηφισού - ΦΩΤΟ newsit.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025) στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Αιγάλεω.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε εργοστάσιο ξυλείας, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί. Στο Αιγαλέω έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 8 πυροσβεστικά οχήματα με 25 πυροσβέστες.

Λόγω της φωτιάς, γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Θεσσαλίας με Εμμανουήλ Παππά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της φωτιάς. Οι κάτοικοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς εντός της επιχείρησης υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά.

Πάντως, οι πυκνοί και μαύροι καπνοί είναι ορατοί ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας.

