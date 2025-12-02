Ελλάδα

Φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά στο ψυγείο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγό και να απομακρύνει τον τράκτορα
Φορτηγό
Φωτιά σε φορτηγό στο ΒΟΑΚ / Patris

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, φορτηγό που κινούνταν στην Εθνική Οδό (ΒΟΑΚ) από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Πρασά καθώς έπιασε φωτιά στο ψυγείο. 

Σύμφωνα με το patris ο οδηγός του οχήματος, που μετέφερε οπωροκηπευτικά, αντιλήφθηκε τη φωτιά στο ψυγείο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγό και να απομακρύνει τον τράκτορα.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα υπαλλήλους, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο ψυγείο.

Στο σημείο έσπευσαν και άνδρες της τροχαίας του ΒΟΑΚ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ελλάδα
