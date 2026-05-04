Φωτιά σε λεωφορείο στο Ίλιον: Τέθηκε υπό έλεγχο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (4/5/2026) κατά της 08:30 σε λεωφορείο στο Ίλιον στη Λεωφόρο Φυλής, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Εξαιτίας της φωτιάς στο λεωφορείο στο Ίλιον είχαν τεθεί σε ισχύ κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφού προσωρινά είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά δεν είχε επιβάτες. Αυτή ξεκίνησε από το μέρος της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου, το οποίο είχε εκκενωθεί με ασφάλεια.

Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 5 λεπτά.

Ανακοίνωση του ΟΣΥ

«Σχετικά με περιστατικό ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι: Το συμβάν έχει λήξει χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες.

Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ».