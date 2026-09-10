Ελλάδα

Φωτιά σε θαλαμηγό στη Λευκάδα – Σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας στην Αμμόγλωσσα
Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα
Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα / ilefkada.gr
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Τον τρόμο έζησαν 3 επιβάτες θαλαμηγού στη Λευκάδα, όταν στο σκάφος ξέσπασε φωτιά την Πέμπτη 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας, στην Αμμόγλωσσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες του σκάφους κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή μόνοι τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, o ουρανός έχει γεμίσει μαύρους καπνούς και έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα
Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα / ilefkada.gr
Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα
Φωτιά σε σκάφος στη Λευκάδα / ilefkada.gr

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ξηράς, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

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