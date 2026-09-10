Φωτιά σε θαλαμηγό στη Λευκάδα – Σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Τον τρόμο έζησαν 3 επιβάτες θαλαμηγού στη Λευκάδα, όταν στο σκάφος ξέσπασε φωτιά την Πέμπτη 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας, στην Αμμόγλωσσα.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες του σκάφους κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή μόνοι τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, o ουρανός έχει γεμίσει μαύρους καπνούς και έχει αποκλειστεί η περιοχή.