Λιμνόφιδο έκοβε βόλτες στα Εξάρχεια – «Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στην περιοχή» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ

Στο κέντρο της Αθήνας στα Εξάρχεια ένα φίδι εντοπίστηκε ανάμεσα σε γλάστρες.
Το φίδι εντόπισε ένας πολίτης στα Εξάρχεια, ο οποίος κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», που παρέλαβε από την Πυροσβεστική τον «Όφι των Εξαρχείων» πρόκειται για λιμνόφιδο.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ.
«Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς» σημειώνει.