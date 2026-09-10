Ελλάδα

Λιμνόφιδο έκοβε βόλτες στα Εξάρχεια – «Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στην περιοχή» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ

Ο όφις των Εξαρχείων
Λιμνόφιδο έκοβε βόλτες στα Εξάρχεια – «Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στην περιοχή» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ
/ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο κέντρο της Αθήνας στα Εξάρχεια ένα φίδι εντοπίστηκε ανάμεσα σε γλάστρες.

Το φίδι εντόπισε ένας πολίτης στα Εξάρχεια, ο οποίος κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική.

Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», που παρέλαβε από την Πυροσβεστική τον «Όφι των Εξαρχείων» πρόκειται για λιμνόφιδο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ.

«Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς» σημειώνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
126
124
118
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εισαγγελέας, κλειδαράς και ελληνικό FBI στο σπίτι του τραγουδιστή – Στο ΑΤ Κυψέλης οι αδερφές του
Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, το σπίτι του στην Βούλα αναμένεται να σφραγιστεί - Στο ΑΤ Κυψέλης το ζευγάρι γιατρών και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δόθηκαν στους διασώστες λεπτομέρειες για την κατάστασή του» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Τι γνωρίζει για την κηδεία
Μέσω του δικηγόρου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε διορισμό τεχνικού συμβούλου «που μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές θα πραγματοποιήσουν τη νεκροψία»
Υπό φύλαξη το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo