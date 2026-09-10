Λιμνόφιδο έκοβε βόλτες στα Εξάρχεια – «Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στην περιοχή» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ

Στο κέντρο της Αθήνας στα Εξάρχεια ένα φίδι εντοπίστηκε ανάμεσα σε γλάστρες.

Το φίδι εντόπισε ένας πολίτης στα Εξάρχεια, ο οποίος κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική.

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Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», που παρέλαβε από την Πυροσβεστική τον «Όφι των Εξαρχείων» πρόκειται για λιμνόφιδο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες» αναφέρει η ΑΝΙΜΑ.

«Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς» σημειώνει.