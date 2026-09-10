Missing alert για την εξαφάνιση 28χρονου από το Χαϊδάρι – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 28χρονου από το Χαϊδάρι, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 17/08/2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής ο Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, 28 ετών.

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Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 10/09/2026 και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, έχει ύψος 1.70 μ., έχει βάρος 70 κιλά, έχει γκρι μαλλιά και γαλάζια μάτια. Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.